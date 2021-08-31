 US Open. Ястремська в трьох сетах програла Кербер на старті турніру | Теніс | Champion.com.ua
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US Open. Ястремська в трьох сетах поступилася Кербер

Сьогодні 00:55 83 0
US Open. Ястремська в трьох сетах поступилася Кербер
Getty images

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (51) у першому колі Відкритого чемпіонату США програла німкені Анжелік Кербер (17) у трисетовому протистоянні.

У вирішальному сеті за  рахунку 5:4 Даяна подавала на матч, але не змогла реалізувати перевагу, після чого справа дійшла до тай-брейку, на який в одеситки не вистачило сил.

Матч тривав 2 години та 28  хвилини. Українка двічі подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок і використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam. Нью-Йорк, США. Хард
Призовий фонд - $57 500 000
30 серпня, перше коло
Анжелік Кербер (Німеччина, 16) - Даяна Ястремська (Україна) 3:6, 6:4, 7:6 (3)
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