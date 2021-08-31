Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (51) у першому колі Відкритого чемпіонату США програла німкені Анжелік Кербер (17) у трисетовому протистоянні.

У вирішальному сеті за рахунку 5:4 Даяна подавала на матч, але не змогла реалізувати перевагу, після чого справа дійшла до тай-брейку, на який в одеситки не вистачило сил.

Матч тривав 2 години та 28 хвилини. Українка двічі подала на виліт, допустила 6 подвійних помилок і використала 5 із 8 брейк-пойнтів.

US Open - Grand Slam. Нью-Йорк, США. Хард

Призовий фонд - $57 500 000

30 серпня, перше коло

Анжелік Кербер (Німеччина, 16) - Даяна Ястремська (Україна) 3:6, 6:4, 7:6 (3)