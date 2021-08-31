Ціціпас у неймовірному матчі дотиснув Маррея у 1 колі US Open

Джерело - Чемпіон.
У першому колі Відкритого чемпіонату США експерша ракетка світу Енді Маррей (112) поступився Стефаносу Ціціпасу (3).
Матч тривав 4 години та 44 хвилини. Британець двічі лідирував в матчі по сетах, але Ціціпас кожен раз відігрувався, а у вирішальному п'ятому сеті дотиснув суперника і здобув перемогу.
У другому колі турніру Ціціпас зіграє з французом Адріаном Маннаріно (44).
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $57 500 000
Хард
30 серпня, Перше коло
Стефанос Ціціпас - Енді Маррей 2:6, 7:6(7), 3:6, 6:3, 6:4