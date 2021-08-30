Світоліна назвала плани на медовий місяць

Бронзовий призер Олімпіади в Токіо українка Еліна Світоліна назвала планами на майбутній медовий місяць, який вона проведе зі своїм чоловіком французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Медовий місяць? Запланували на листопад, адже зараз відбувається велика кількість турнірів. Вирішили поїхати на Ґваделупу та Мартиніку, де іноді, окрім Парижу, проводять чимало часу батьки Гаеля. Він завжди розповідав про ці місця, де працює його тато. Там є клуб імені Гаеля, для нього дуже важливо ознайомити мене з культурою та показати ці острови. Хочу побувати там, набути новий досвід", - розповіла Світоліна.