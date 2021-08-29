 Світоліна переграла Корне та виграла турнір в Чикаго | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна виграла 16-й титул у кар'єрі
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Світоліна виграла 16-й титул у кар'єрі

Сьогодні 00:11 874 0
Поєдинок тривав 2 години
Світоліна виграла 16-й титул у кар'єрі
Фото:j48tennis.net
#Світоліна, #WTA Chicago Women's Open, #Корне

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу в фіналі турніру WTA 250 в Чикаго.

Світоліна виявилася сильнішою за француженку Алізе Корне.

Матч тривав 2 години. Українка реалізувала 6 з 6 брейкпойнтів, зробила два ейси та 0 невимушених помилок.

Корне виконала дві подачі на виліт, реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів та зробила 3 невимушені помилки.

WTA Chicago Women's Open - WTA250
Чикаго, США
Призовий фонд $235,238
Хард
Фінал, 28 серпня

Еліна Світоліна - Алізе Корне 7:5, 6:4

Раніше, визначилась дата старту українок на US Open

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