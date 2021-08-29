Світоліна виграла 16-й титул у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Еліна Світоліна здобула перемогу в фіналі турніру WTA 250 в Чикаго.
Світоліна виявилася сильнішою за француженку Алізе Корне.
Матч тривав 2 години. Українка реалізувала 6 з 6 брейкпойнтів, зробила два ейси та 0 невимушених помилок.
Корне виконала дві подачі на виліт, реалізувала 4 з 9 брейкпойнтів та зробила 3 невимушені помилки.
WTA Chicago Women's Open - WTA250
Чикаго, США
Призовий фонд $235,238
Хард
Фінал, 28 серпня
Еліна Світоліна - Алізе Корне 7:5, 6:4