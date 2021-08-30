Світоліна: У Чикаго була дуже хороша підтримка

Перша ракетка України Еліна Світоліна (5) виділила підтримку української діаспори на турнірі у Чикаго.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Коли я приїжджала сюди, в Чикаго, навіть не знала, що тут є таке Українське село. Збіглося якраз, що був День прапора. Всі були у вишиванках. Було дуже класно і по-домашньому.

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На подив на матчах була дуже хороша підтримка. Було неймовірно здорово грати в такій атмосфері, буквально в кожному матчі у мене була сильна підтримка. Це мене дуже мотивувало. Я рада, що змогла перемогти", - відзначила Світоліна.