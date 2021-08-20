Рейтинг WTA: Світоліна покинула ТОП-5

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, який мав з'явитися ще 16 серпня 2021 року.

На четверте місце піднялася Кароліна Плішкова, через що українка Еліна Світоліна втратила одну позицію в рейтингу, опустившись на шосте місце.

Марта Костюк знову обновила особистий рекорд, хоча і не виходила на корт після Вімблдону. Також на одну сходинку піднялася Даяна Ястремська. Поліпшили свої позиції і Катерина Козлова з Катаріною Завацькою.

Рейтинг WTA

16 серпня 2021