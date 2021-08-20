Рейтинг WTA: Світоліна покинула ТОП-5

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг, який мав з'явитися ще 16 серпня 2021 року.
На четверте місце піднялася Кароліна Плішкова, через що українка Еліна Світоліна втратила одну позицію в рейтингу, опустившись на шосте місце.
Марта Костюк знову обновила особистий рекорд, хоча і не виходила на корт після Вімблдону. Також на одну сходинку піднялася Даяна Ястремська. Поліпшили свої позиції і Катерина Козлова з Катаріною Завацькою.
Рейтинг WTA
16 серпня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|9286
|2 (2)
|Наомі Осака (Японія)
|7146
|3 (3)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|7010
|4 (6)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5245
|5 (4)
|Софія Кенін (США)
|5030
|6 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5030
|7 (8)
|
Б'янка Андреєску (Канада)
|4536
|8 (7)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4461
|9 (9)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4165
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4113
|
49 (50)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1480
|56 (58)
|Марта Костюк (Україна)
|1241
|78 (78)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1008
|
128 (131)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
655
|
144 (146)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
570
|179 (191)
|Леся Цуренко (Україна)
|426
|189 (188)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
399
|207 (208)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
351