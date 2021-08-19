Ястремська програла Крейчиковій на турнірі у Цинциннаті

Ястремська вибула з турніру в Цинциннаті,

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) у другому колі Western & Southern Open в американському Цинциннаті поступилась чешці Барборі Крейчиковій(10).

Матч тривав 1 годину та 43 хвилини. Ястремська 5 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 0 з 7 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA1000

Цинциннаті, США

Призовий фонд - $1,835,490

Хард

Друге коло, 19 серпня

Барбора Крейчикова - Даяна Ястремська 6:1, 7:6 (5)

Раніше, Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті.