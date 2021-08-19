Ястремська програла Крейчиковій на турнірі у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) у другому колі Western & Southern Open в американському Цинциннаті поступилась чешці Барборі Крейчиковій(10).
Матч тривав 1 годину та 43 хвилини. Ястремська 5 разів подала на виліт, допустила 7 подвійних помилок та використала 0 з 7 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Друге коло, 19 серпня
Барбора Крейчикова - Даяна Ястремська 6:1, 7:6 (5)
Раніше, Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті.