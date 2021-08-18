Світоліна програла Кербер на турніру у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Українка Еліна Світоліна поступилася Анджеліці Кербер у другому колі Western & Southern Open у американському Цинциннаті.
Матч тривав дві години 11 хвилин. Світоліна зробила два ейси, припустилася 5 подвійних помилок та використала 6 з 18 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Друге коло, 18 серпня
Анджелік Кербер (Німеччина) - Еліна Світоліна (Україна) 7:5, 2:6, 6:4
Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті.