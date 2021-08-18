 Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті

Сьогодні 08:11 295 0
Даяна Ястремська продовжує боротьбу на турнірі
Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті
#Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) у першому колі Western & Southern Open в американському Цинциннаті обіграла американку Кеті Макнеллі (136). 

Матч тривав 2 години та 5 хвилин. Ястремська двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Перше коло, 18 серпня

Даяна Ястремська - Кеті Макнеллі 7:6 (3), 7:6 (1)

Раніше, визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Цинциннаті.

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