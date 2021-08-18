Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті

Даяна Ястремська продовжує боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) у першому колі Western & Southern Open в американському Цинциннаті обіграла американку Кеті Макнеллі (136).

Матч тривав 2 години та 5 хвилин. Ястремська двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.

Western & Southern Open - WTA1000

Цинциннаті, США

Призовий фонд - $1,835,490

Хард

Перше коло, 18 серпня

Даяна Ястремська - Кеті Макнеллі 7:6 (3), 7:6 (1)

Раніше, визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Цинциннаті.