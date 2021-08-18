Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (50) у першому колі Western & Southern Open в американському Цинциннаті обіграла американку Кеті Макнеллі (136).
Матч тривав 2 години та 5 хвилин. Ястремська двічі подала на виліт, допустила 5 подвійних помилок та використала 3 з 7 брейк-пойнтів.
Western & Southern Open - WTA1000
Цинциннаті, США
Призовий фонд - $1,835,490
Хард
Перше коло, 18 серпня
Даяна Ястремська - Кеті Макнеллі 7:6 (3), 7:6 (1)
Раніше, визначилась суперниця Світоліної на турнірі у Цинциннаті.