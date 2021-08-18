Козлова з перемоги стартувала на турнірі у Чикаго

Українка успішно розпочала турнір

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (131) стартувала з перемоги на хардовому турнірі у Чикаго.

Українка у трьох сетах обіграла Марину Заневську (118) із Бельгії.

Матч тривав 3 години та 09 хвилин. Козлова двічі подала на виліт, допустила шість подвійних помилок та використала 7 з 17 брейк-пойнтів.

WTA Chicago 125 - WTA125

Чикаго, США

Призовий фонд - $115,000

Хард

Перше коло, 17 серпня

Катерина Козлова - Марина Заневська 5:7, 6:4, 7:6 (2)

Раніше, Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті.