Козлова з перемоги стартувала на турнірі у Чикаго

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Козлова (131) стартувала з перемоги на хардовому турнірі у Чикаго.
Українка у трьох сетах обіграла Марину Заневську (118) із Бельгії.
Матч тривав 3 години та 09 хвилин. Козлова двічі подала на виліт, допустила шість подвійних помилок та використала 7 з 17 брейк-пойнтів.
WTA Chicago 125 - WTA125
Чикаго, США
Призовий фонд - $115,000
Хард
Перше коло, 17 серпня
Катерина Козлова - Марина Заневська 5:7, 6:4, 7:6 (2)
Раніше, Ястремська витягла перемогу на старті турніру у Цинциннаті.