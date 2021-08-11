Ястремська не змогла пробитися у парний чвертьфінал турніру у Монреалі

Ястремська покинула турнір у Канаді

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська в дуеті з Оленою Остапенко з Латвії у другому колі турніру у Монреалі поступилась австралійсько-чеській парі Еллен Перес / Квета Пешке.

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин.

В одиночній сітці в Монреалі Даяна поступилася в першому ж колі американці Слоан Стівенс.

National Bank Open - WTA1000

Монреаль, Канада

Призовий фонд - $1,835,490

Хард

Парний розряд

Друге коло, 11 серпня

Еллен Перес / Квета Пешке - Даяна Ястремська / Олена Остапенко 6:2, 6:4