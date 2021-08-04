Даяна Ястремська на поліграфі довела, що не вживала допінг

Міжнародна федерація тенісу представила повний текст Міжнародного незалежного трибуналу щодо української тенісистки Даяни Ятремської.

Про це повідомляє ITF.

Відзначається, щоб довести свою невинність Ястремська пройшла тест на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж в 99% підтвердив, що Даяна ніколи не приймала допінг.

Важливо: Ястремську виправдали в допінговій справі

У своїх свідченнях Даяна не заперечую наявність забороненого препарату местеролона в своєму організмі. Однак українка заявляла, що заборонена речовина потрапила в її в організм в результаті фізичного контакту 23-24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав хлопець Ястремської, і вона про це не знала.

В ході розгляду справи були вислухані свідчення як тенісистки, так і її хлопця. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.