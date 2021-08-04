 Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг

Сьогодні 09:44 423 0
Даяна Ястремська на поліграфі довела, що не вживала допінг
Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг
#Ястремська

Джерело - sport.ua.

Міжнародна федерація тенісу представила повний текст Міжнародного незалежного трибуналу щодо української тенісистки Даяни Ятремської.

Про це повідомляє ITF.

Відзначається, щоб довести свою невинність Ястремська пройшла тест на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж в 99% підтвердив, що Даяна ніколи не приймала допінг.

Важливо: Ястремську виправдали в допінговій справі

У своїх свідченнях Даяна не заперечую наявність забороненого препарату местеролона в своєму організмі. Однак українка заявляла, що заборонена речовина потрапила в її в організм в результаті фізичного контакту 23-24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав хлопець Ястремської, і вона про це не знала.

В ході розгляду справи були вислухані свідчення як тенісистки, так і її хлопця. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

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