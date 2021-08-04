Джерело - sport.ua.
Міжнародна федерація тенісу представила повний текст Міжнародного незалежного трибуналу щодо української тенісистки Даяни Ятремської.
Про це повідомляє ITF.
Відзначається, щоб довести свою невинність Ястремська пройшла тест на поліграфі, який з вірогідністю більш ніж в 99% підтвердив, що Даяна ніколи не приймала допінг.
Важливо: Ястремську виправдали в допінговій справі
У своїх свідченнях Даяна не заперечую наявність забороненого препарату местеролона в своєму організмі. Однак українка заявляла, що заборонена речовина потрапила в її в організм в результаті фізичного контакту 23-24 листопада 2020 року, оскільки препарат приймав хлопець Ястремської, і вона про це не знала.
В ході розгляду справи були вислухані свідчення як тенісистки, так і її хлопця. Вони підтвердили, що були разом увечері 23 листопада, а також вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.