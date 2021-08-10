 Світоліна: Після Олімпіади я дуже втомилася | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Після Олімпіади я дуже втомилася

Сьогодні 17:13 297 0
Еліна Світоліна прокоментувала свою підготовку
Світоліна: Після Олімпіади я дуже втомилася
Фото - gettyimages
#Світоліна

Джерело - sport.ua.

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Еліна Світоліна готується до серії американських турнірів.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Однозначно, після Олімпіади я дуже втомилася фізично. Але у мене було кілька вільних днів, так що у мене була можливість відновитися і насолодитися своєю перемогою в "бронзовому" фіналі. Зараз я відчуваю себе набагато краще. Також мій моральний стан значно покращився. До цього у мене було кілька важких турнірів. Можливість виграти медаль надихала мене грати до самого кінця і боротися за те, що я хочу.

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Зараз я відчуваю себе набагато щасливішою, у мене чудовий настрій перед американською серією. Для мене це був насичений місяць. Тепер у мене є багато прекрасних спогадів і значущих подій в особистому житті і в спортивній кар'єрі. Це приголомшливо, що за такий короткий період вдалося все це відчути. В підсумку я дуже, дуже задоволена тим, де я зараз перебуваю і в житті, і в тенісі", - відзначила Світоліна.

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