Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до ТОП-5

Оновлений рейтинг WTA Рейтинг

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 09 серпня 2021 року.

У першій десятці відбулися дві істотні зміни. З Б’янки Андреєску нарешті списали очки за перемогу на змаганнях в Торонто дворічної давності і вона перемістилася на 3 позиції вниз. Таким чином, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова і Іга Свьонтек додали по одному рядку.

Також десятку вперше за сім з половиною років покинула румунка Симона Халеп. Її місце зайняла чешка Барбора Крейчикова, яка дебютує у ТОП-10.

Рейтинг WTA

09 серпня 2021