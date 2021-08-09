Рейтинг WTA: Світоліна повернулася до ТОП-5

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 09 серпня 2021 року.
У першій десятці відбулися дві істотні зміни. З Б’янки Андреєску нарешті списали очки за перемогу на змаганнях в Торонто дворічної давності і вона перемістилася на 3 позиції вниз. Таким чином, Еліна Світоліна, Кароліна Плішкова і Іга Свьонтек додали по одному рядку.
Також десятку вперше за сім з половиною років покинула румунка Симона Халеп. Її місце зайняла чешка Барбора Крейчикова, яка дебютує у ТОП-10.
Рейтинг WTA
09 серпня 2021
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|9635
|2 (2)
|Наомі Осака (Японія)
|7146
|3 (3)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6845
|4 (4)
|Софія Кенін (США)
|5345
|5 (6)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5035
|6 (7)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4850
|7 (8)
|
Іга Свьонтек (Польща)
|4550
|8 (5)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|4431
|9 (9)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|4165
|10 (10)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|4113
|
46 (50)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1480
|58 (58)
|Марта Костюк (Україна)
|1241
|78 (77)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1008
|
131 (129)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
655
|
146 (145)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
570
|179 (191)
|Леся Цуренко (Україна)
|426
|188 (189)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
399
|208 (208)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
350