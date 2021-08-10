Джокович пропустить турнір у Цинциннаті

Джерело - Чемпіон.
Сербський тенісист Новак Джокович, який займає перше місце в рейтингу ATP, пропустить престижний турнір в Цинциннаті (США).
Про це заявив сам спортсмен.
"Дорогі фанати. Я повинен повідомити вам, що мені потрібно трохи більше часу, щоб відновитися після важкої подорожі від Австралії до Токіо.
На жаль, це означає, що я повинен буду пропустити турнір в Цинциннаті в цьому році, щоб повністю зосередитися на US Open і провести трохи більше часу з сім'єю", - зазначив Джокович.
Відзначимо, що турнір в Цинциннаті відбудеться з 15 по 22 серпня, за тиждень до старту Відкритого чемпіонату США-2021.
Нагадаємо, Ястремська не дограла чвертьфінал турніру у США.