Джокович пропустить турнір у Цинциннаті

Сербський тенісист Новак Джокович, який займає перше місце в рейтингу ATP, пропустить престижний турнір в Цинциннаті (США).

Про це заявив сам спортсмен.

"Дорогі фанати. Я повинен повідомити вам, що мені потрібно трохи більше часу, щоб відновитися після важкої подорожі від Австралії до Токіо.

На жаль, це означає, що я повинен буду пропустити турнір в Цинциннаті в цьому році, щоб повністю зосередитися на US Open і провести трохи більше часу з сім'єю", - зазначив Джокович.