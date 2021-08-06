Ястремська не дограла чвертьфінал турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (46) завершила боротьбу у парному розряді турніру WTA 500 в Сан-Хосе.
Українка в дуеті з Валерією Савіних з Росії програла американці Кеті Макнеллі і Коко Вандевей.
У кінці другого сету у Ястремської виникли проблеми з коліном, вона скористалася медичною перервою, але все ж не змогла дограти матч.
Mubadala Silicon Valley Classic - WTA500
Сан-Хосе, США
Призовий фонд - $565,530
Хард
1/4 фіналу, 06 серпня
Кеті Макнеллі / Коко Вандевей - Даяна Ястремська / Валерія Савіних 6:4, 6:5 (відмова)
Раніше, Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг.