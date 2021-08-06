Ястремська не дограла чвертьфінал турніру у США

Даяна Ястремська покинула турнір

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (46) завершила боротьбу у парному розряді турніру WTA 500 в Сан-Хосе.

Українка в дуеті з Валерією Савіних з Росії програла американці Кеті Макнеллі і Коко Вандевей.

У кінці другого сету у Ястремської виникли проблеми з коліном, вона скористалася медичною перервою, але все ж не змогла дограти матч.

Mubadala Silicon Valley Classic - WTA500

Сан-Хосе, США

Призовий фонд - $565,530

Хард

1/4 фіналу, 06 серпня

Кеті Макнеллі / Коко Вандевей - Даяна Ястремська / Валерія Савіних 6:4, 6:5 (відмова)

Раніше, Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг.