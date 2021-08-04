Ястремська поступилась на старті турніру у США

Даяна Ястремська покинула турнір у США

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (46) програла перший матч турніру серії WTA в Сан-Хосе.

Українка у трьох сетах поступилася Клер Лю з США. Матч тривав 2 години 20 хвилин.

Ястремська шість разів подала на виліт, допустила 10 подвійних помилок і реалізувала 5 з 14-ти брейк-пойнтів.

Mubadala Silicon Valley Classic - WTA500

Сан-Хосе, США

Призовий фонд - $565,530

Хард

Перше коло, 04 серпня

Клер Лю - Даяна Ястремська 6:3, 4:6, 6:4

Раніше, Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг.