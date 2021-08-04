Ястремська поступилась на старті турніру у США

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (46) програла перший матч турніру серії WTA в Сан-Хосе.
Українка у трьох сетах поступилася Клер Лю з США. Матч тривав 2 години 20 хвилин.
Ястремська шість разів подала на виліт, допустила 10 подвійних помилок і реалізувала 5 з 14-ти брейк-пойнтів.
Mubadala Silicon Valley Classic - WTA500
Сан-Хосе, США
Призовий фонд - $565,530
Хард
Перше коло, 04 серпня
Клер Лю - Даяна Ястремська 6:3, 4:6, 6:4
Раніше, Ястремська на детекторі брехні довела, що не вживала допінг.