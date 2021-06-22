Ястремську виправдали в допінговій справі

Українська тенісистка зуміла довести свою правоту

Міжнародний незалежний трибунал зняв з української тенісистки Даяни Ястремської звинувачення в умисному вживанні допінгу.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

Стороні Ястремської вдалося довести, що заборонений препарат потрапив в її організм через недбалість, а наміру в діях спортсменки не було.

В результаті Ястремська, яка не грала з січня, може повернутися до виступів WTA. Правда, на Вімблдон, де раніше українка була в основній сітці, заявитися вже не можна. Ястремська виступатиме на Олімпійських Іграх.

Раніше, Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні.