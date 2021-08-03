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Навколо спорту

Марченко поступився на старті турніру у США

Сьогодні 11:45 129 0
Марченко припинив боротьбу на турнірі
Марченко поступився на старті турніру у США
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Ілля Марченко (157) у матчі першого кола турніру ATP у Вашингтоні поступився Маркосу Гірону (64) з США.

Матч тривав 3 години 2 хвилини. Марченко шість разів подав на виліт, допустив дві подвійні помилки і реалізував 5 з 14-ти брейк-пойнтів. Його суперник 10 разів подав навиліт, чотири рази помилився при введенні м'яча в гру і реалізував 5 з 7-ми брейк-пойнтів.

Citi Open - ATP Tour 500
Вашингтон, США
Хард
Перше коло, 03 серпня

Маркос Гірон - Ілля Марченко 4:6, 6:4, 7:6 (1)

Раніше, Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті.

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