Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті

Матч тривав 1 годину 33 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ілля Марченко програв у першому колі турніру ATP 250 в Ньюпорті (США).

33-річний спортсмен поступився Кевіну Андерсону з ПАР. Матч тривав 1 годину 33 хвилини.

Марченко виконав 5 ейсів, зробив 4 подвійні помилки.

The Dell Technologies Hall of Fame Open - ATP Tour 250

Ньюпорт (США)

Призовий фонд $535,535

Перше коло, 12 липня

Кевін Андерсон (ПАР) - Ілля Марченко (Україна) 7:5, 6:3

Раніше, Калініна взяла найбільший титул в кар'єрі, гарантувавши дебют у ТОП-100.