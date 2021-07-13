 Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті

Сьогодні 08:40 56 0
Матч тривав 1 годину 33 хвилини
Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті
#Марченко

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України Ілля Марченко програв у першому колі турніру ATP 250 в Ньюпорті (США).

33-річний спортсмен поступився Кевіну Андерсону з ПАР. Матч тривав 1 годину 33 хвилини.

Марченко виконав 5 ейсів, зробив 4 подвійні помилки.

The Dell Technologies Hall of Fame Open - ATP Tour 250
Ньюпорт (США)
Призовий фонд $535,535
Перше коло, 12 липня

Кевін Андерсон (ПАР) - Ілля Марченко (Україна) 7:5, 6:3

Раніше, Калініна взяла найбільший титул в кар'єрі, гарантувавши дебют у ТОП-100.

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