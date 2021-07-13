Марченко програв в першому колі турніру у Ньюпорті

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України Ілля Марченко програв у першому колі турніру ATP 250 в Ньюпорті (США).
33-річний спортсмен поступився Кевіну Андерсону з ПАР. Матч тривав 1 годину 33 хвилини.
Марченко виконав 5 ейсів, зробив 4 подвійні помилки.
The Dell Technologies Hall of Fame Open - ATP Tour 250
Ньюпорт (США)
Призовий фонд $535,535
Перше коло, 12 липня
Кевін Андерсон (ПАР) - Ілля Марченко (Україна) 7:5, 6:3
Раніше, Калініна взяла найбільший титул в кар'єрі, гарантувавши дебют у ТОП-100.