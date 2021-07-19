 Гофф пропустить Олімпіаду-2020 | Теніс | Champion.com.ua
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Гофф пропустить Олімпіаду-2020

Сьогодні 13:55 358 0
17-річна американка пропустить Олімпіаду в Токіо
Гофф пропустить Олімпіаду-2020
#Гофф

Джерело - suspilne.media.

Американська тенісистка Корі Гофф цього року не візьме участі в Олімпійських іграх.

25-та ракетка світу, яка мала зіграти на Олімпіаді в одиночному й парному розрядах, оголосила, що здала позитивний тест на коронавірус і була вимушена знятися з турніру.

"Моєю мрією завжди було представити США на Олімпійських іграх, і я сподіваюся, що в мене буде ще багато шансів, щоб це реалізувати в майбутньому, – написала Коко в соцмережах. – Бажаю удачі команді США та безпечних Ігор кожному олімпійцю й усій олімпійській родині", - розповіла Гофф.

Після відмови від Олімпіади Серени Вільямс і Софії Кенін – а тепер і зняття Гофф – збірна США втратила своїх головних фавориток на медалі. Штати в Токіо представлятимуть Дженніфер Брейді (15-й номер WTA), Джессіка Пеґула (27), Алісон Ріск (36), а також парниці Ніколь Меліхар і олімпійська чемпіонка в міксті Бетані Маттек-Сендс.

Раніше, Кенін відмовилася від участі в Олімпійських іграх.

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