Кенін відмовилася від участі в Олімпійських іграх

На рішення вплинуло обмеження на змаганнях у Токіо

Джерело - Чемпіон.

Шоста ракетка світу і перший номер США Софія Кенін не виступить на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє оглядач Бен Ротенберг.

Американка відмовилася від виступу в столиці Японії через неможливість взяти з собою когось із членів своєї команди.

Крім Кенін серед ТОП-10 від участі в Олімпіаді раніше відмовилися Сімона Халеп і Серена Вільямс.

Напередодні Софія Кенін в другому раунді Вімблдону сенсаційно програла Медісон Бренгл.

Нагадаємо, Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону.