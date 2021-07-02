Кенін відмовилася від участі в Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.
Шоста ракетка світу і перший номер США Софія Кенін не виступить на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це повідомляє оглядач Бен Ротенберг.
Американка відмовилася від виступу в столиці Японії через неможливість взяти з собою когось із членів своєї команди.
Крім Кенін серед ТОП-10 від участі в Олімпіаді раніше відмовилися Сімона Халеп і Серена Вільямс.
Напередодні Софія Кенін в другому раунді Вімблдону сенсаційно програла Медісон Бренгл.
Нагадаємо, Світоліна несподівано поступилася Лінетт у другому колі Вімблдону.