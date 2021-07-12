Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 12 липня 2021 року.

У першій 10-ці відбулося кілька змін. 10-ку покинули Серена Вільямс і Петра Квітова, також 6 позицій втратила Симона Халеп. Українка Еліна Світоліна опустилася з 5-го на 6-те місце.

Серед українок персональний рекорд встановила Ангеліна Калініна, яка вперше увійшла до топ-100. Також свої позиції поліпшили Марта Костюк, Катерина Козлова і Леся Цуренко.

Рейтинг WTA

12 липня 2021