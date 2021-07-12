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Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100

Сьогодні 09:58 119103
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100
Фото - Jimmie48
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 12 липня 2021 року.

У першій 10-ці відбулося кілька змін. 10-ку покинули Серена Вільямс і Петра Квітова, також 6 позицій втратила Симона Халеп. Українка Еліна Світоліна опустилася з 5-го на 6-те місце.

Серед українок персональний рекорд встановила Ангеліна Калініна, яка вперше увійшла до топ-100. Також свої позиції поліпшили Марта Костюк, Катерина Козлова і Леся Цуренко.

Рейтинг WTA
12 липня 2021
     
Ешлі Барті (Австралія) 9635
2 Наомі Осака (Японія) 7336
3 (4) Арина Соболенко (Білорусь) 6965
4 (6) Софія Кенін (США)  5640
5 (7) Б'янка Андреєску (Канада) 5331
6 (5) Еліна Світоліна (Україна) 5125
7 (13)

Кароліна Плішкова (Чехія)

 4975
8 (9) Іга Свьонтек (Польща) 4695
9 (3) Симона Халеп (Румунія) 4330
10 (12) Гарбіньє Мугуруса 

 4165

  44 (37) 

 Даяна Ястремська (Україна) 1580
67 (70) Марта Костюк (Україна) 1241
95 (125)  Ангеліна Калініна (Україна) 858

144 (124)

 Катеріна Завацька (Україна)

552

 154 (157)

 Катерина Козлова (Україна) 

507
163 (168) Леся Цуренко (Україна) 473
205 (207)  Дар’я Снігур (Україна)

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