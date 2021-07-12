Рейтинг WTA: Калініна вперше увійшла до топ-100

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 12 липня 2021 року.
У першій 10-ці відбулося кілька змін. 10-ку покинули Серена Вільямс і Петра Квітова, також 6 позицій втратила Симона Халеп. Українка Еліна Світоліна опустилася з 5-го на 6-те місце.
Серед українок персональний рекорд встановила Ангеліна Калініна, яка вперше увійшла до топ-100. Також свої позиції поліпшили Марта Костюк, Катерина Козлова і Леся Цуренко.
Рейтинг WTA
12 липня 2021
|1
|Ешлі Барті (Австралія)
|9635
|2
|Наомі Осака (Японія)
|7336
|3 (4)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6965
|4 (6)
|Софія Кенін (США)
|5640
|5 (7)
|Б'янка Андреєску (Канада)
|5331
|6 (5)
|Еліна Світоліна (Україна)
|5125
|7 (13)
|
Кароліна Плішкова (Чехія)
|4975
|8 (9)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4695
|9 (3)
|Симона Халеп (Румунія)
|4330
|10 (12)
|Гарбіньє Мугуруса
|4165
|
44 (37)
|Даяна Ястремська (Україна)
|1580
|67 (70)
|Марта Костюк (Україна)
|1241
|95 (125)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|858
|
144 (124)
|
Катеріна Завацька (Україна)
|
552
|
154 (157)
|
Катерина Козлова (Україна)
|
507
|163 (168)
|Леся Цуренко (Україна)
|473
|205 (207)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
346