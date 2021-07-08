Ястремська переграла Фрех на турнірі у Гамбурзі

Матч тривав 1 годину 47 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№38 WTA) повернулася в WTA-тур після довгої перерви, пов'язаної з судовою тяганиною в допінговій справі, в результаті якої вона була виправдана.

Даяна у матчі другого кола на турнірі WTA-250 в Гамбурзі перемогла Магдалену Фрех (№145 WTA). Українка виконала два ейси, зробила одну подвійну помилку та використала 4 з 6 брейк-пойнти. Матч тривав 1 годину 47 хвилин.

У наступному колі українка змагатиметься проти Сари Еррані з Італії (№105 WTA).

WTA250 Hamburg European Open

Гамбург (Німеччина)

Друге коло, 8 липня

Даяна Ястремська (Україна) - Магдалена Фрех (Польща) 7:6 (7:5), 6:1