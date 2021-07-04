Калініна виграла турнір у Франції

Матч тривав 1 години та 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (125) святкувала перемогу у фіналі ґрунтового турніру в Монпельє.

Українка у вирішальному матчі турніру обіграла Маяр Шеріф з Єгипту. Матч тривав 1 години та 20 хвилин.

Це вже третій виграний фінал для Калініної у 2021 році. У двох попередніх українська тенісистка виграла, обидва проходили саме на ґрунтовому покритті - в Оейраші та Загребі.

ITF W60

Монпельє, Франція

Призовий фонд - 60000 €

Грунт

Фінал, 4 липня

Ангеліна Калініна - Маяр Шеріф 6:2, 6:3

Нагадаємо, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.