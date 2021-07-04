Калініна виграла турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (125) святкувала перемогу у фіналі ґрунтового турніру в Монпельє.
Українка у вирішальному матчі турніру обіграла Маяр Шеріф з Єгипту. Матч тривав 1 години та 20 хвилин.
Це вже третій виграний фінал для Калініної у 2021 році. У двох попередніх українська тенісистка виграла, обидва проходили саме на ґрунтовому покритті - в Оейраші та Загребі.
ITF W60
Монпельє, Франція
Призовий фонд - 60000 €
Грунт
Фінал, 4 липня
Ангеліна Калініна - Маяр Шеріф 6:2, 6:3
Нагадаємо, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.