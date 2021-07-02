Костюк з перемоги стартувала у парному турнірі Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк у парі у латвійкою Оленою Остапенко обіграли швейцарсько-американський дует Белінда Бенчич /Софія Кенін.
Українка здобула перемогу у своєму дебютному матчі в парному розряді на Вімблдоні. Костюк і Остапенко оформили 5 брейків, а на своїй подачі програли 3 гейми.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Трава
Перше коло, 02 липня
Марта Костюк/Олена Остапенко (Україна/Латвія) - Белінда Бенчич /Софія Кенін (Швейцарія/США) 6:3, 6:4
Раніше, Костюк програла Севастовій у другому колі Вімблдону.