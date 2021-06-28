Джерело - Чемпіон.

Юна українська тенісистка Марта Костюк 28 червня святкує свій день народження.

Професійній тенісистці сьогодні виповнилося 19 років.

Чемпіон підготував ТОП-5 цитат Марти які були найпопулярнішими на нашому сайті:

- Кажуть, що важка праця винагороджується. Тому я не думаю про свої перемоги, як про чарівну казку, диво. Я показую хороший теніс, а казка це — зовсім інше. Начебто одного разу з тобою сталося диво, і ти не знаєш, коли воно знову повториться. Для мене ж — це був ще один хороший матч. — після перемоги над 26-ю ракеткою світу Дарією Гавріловою.

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- Так, була пропозиція грати в Росії, але я відмовилася. І поки на сході будуть бойові дії я вважаю недоречним брати участь в змаганнях, які проводять в Росії.

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- Для мене багато значить патріотизм. Для мене честь представляти свою країну на змаганнях. Люблю, коли звучить наш гімн, завжди сльози навертаються на очі.

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- Насправді, я дуже вдячна спадам, які у мене були. Завдяки їм я стала сильнішою і багато чого дізналася. Рада, що вчуся на помилках, які раніше допускала. У мене була втома фізична і моральна. Мені здається, це найскладніша форма спаду. Без нього ніяк. Всі знали, що він буде, але ніхто не знав, наскільки сильний. Не знаю, грала б я в теніс, якби не вигравала. Але все життя складалося, що я виграю і йду швидше, ніж інші в моєму віці.

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Ну і славнозвісне "Слава Україні" після перемоги на Australian Open:

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