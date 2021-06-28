Світоліна: Я вже повністю вакцинована

Перша ракетка України Еліна Світоліна виділила карантинні обмеження на Вімблдоні.

Про це розповіла сам тенісистка.

"Я вже повністю вакцинована, але в плані послаблення обмежень це нічого не змінює. Єдине, що якщо раптом хтось із моєї команди захворіє, то мені не потрібно буде зніматися з турніру. Це великий плюс. У деяких країнах, якщо ти повністю вакцинована, не потрібно бути на карантині. Тут ми всі живемо в "бульбашці".

У готелі все досить непогано організовано, у нас дуже великий номер, величезна тераса. Добиратися до клубу, звичайно, далеко, дорога може займати і цілу годину, але ми всі в однакових умовах. Я рада, що перебуваю тут, і що є можливість в цьому році грати на Вімблдоні", - відзначила Світоліна.