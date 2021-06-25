 Світоліна та Костюк дізнались суперниць на Вімблдоні | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна та Костюк дізнались суперниць на Вімблдоні

Сьогодні 14:41 534 0
Стали відомі суперниці українок у першому колі Вімблдону
Світоліна та Костюк дізнались суперниць на Вімблдоні
Фото - Jimmie48
#Костюк, #Світоліна

Джерело - btu.org.uа.

У Лондоні відбулося жеребкування третього Grand Slam сезону - Вімблдону.

На турнірі в основній сітці зіграють чотири українки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катерина Козлова і Леся Цуренко, яка виграла кваліфікацію.

Перші три спортсменки дізналися своїх суперниць по першому раунду: Світоліна зіграє з бельгійкою Елісон ван Ейтванк (57), Костюк поміряється силами з Кікі Бертенс (20) з Нідерландів, а Козлова зустрінеться з Вікторією Азаренко (№14) з Білорусі.

Нагадаємо, Бондаренко поступилася у кваліфікації Вімблдону.

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