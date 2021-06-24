Бондаренко поступилася у кваліфікації Вімблдону

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко (224) зупинилася у другому раунді кваліфікації Вімблдону.
Українка програла іспанці Крістіні Букші (166). Тенісистки провели на корті 48 хвилин.
Букша оформила 5 брейків, українці не вдалося заробити жодного брейк-пойнту.
Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
24 червня, 1/2 фіналу
Крістіна Букша - Катерина Бондаренко 6:1, 6:1
Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.