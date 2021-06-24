 Бондаренко поступилася у кваліфікації Вімблдону | Теніс | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 4236 1
У Держдумі запропонували організувати спаринг між Росією та Україною
Сьогодні 16:09 1
Калініна обіграла росіянку та вийшла у фінал кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 14:55 270
Усик перед боєм із Джошуа перевтілився у Джокера
Сьогодні 13:44 1198
Шапаренко оцінив збірну Швеції
Сьогодні 13:28 943
Бущан: Доля дала збірній України другий шанс
Сьогодні 11:42 535
Ломаченко - Накатані: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:41 63825
Наполі зацікавилось захисником збірної України
Сьогодні 11:25 1684
Ломаченко прибув в Лас-Вегас на бій з Накатані
Сьогодні 10:14 2643
Роналду вийшов на перше місце за кількістю голів за збірну
Сьогодні 08:30 860
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Бондаренко поступилася у кваліфікації Вімблдону

Сьогодні 15:10 167 0
Бондаренко не змогла пробитись в основну сітку Вімблдону
Бондаренко поступилася у кваліфікації Вімблдону
#Вімблдон

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко (224) зупинилася у другому раунді кваліфікації Вімблдону.

Українка програла іспанці Крістіні Букші (166). Тенісистки провели на корті 48 хвилин.

Букша оформила 5 брейків, українці не вдалося заробити жодного брейк-пойнту.

Wimbledon - Grand Slam
Вімблдон (Велика Британія)
Призовий фонд £35,016,000
Кваліфікація
24 червня, 1/2 фіналу

Крістіна Букша - Катерина Бондаренко 6:1, 6:1

Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.

Коментарі ()