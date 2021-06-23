Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні

Вімблдон опублікував список сіяних тенісисток

Еліна Світоліна отримає четвертий номер посіву в одиночному розряді Вімблдону, який стартує в понеділок, 28 червня.

Про це повідомляє БТУ.

Українка займає в рейтингу WTA п'яте місце, однак з турніру знялася друга ракетка світу Наомі Осака.

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Світоліна вдруге буде четвертої сіяною на даному турнірі. У 2017 році українка в цьому статусі дійшла до четвертого кола, в якому програла на той момент чинній чемпіонці Ролан Гаррос Олені Остапенко.

Крім японки, від виступу на Вімблдону відмовилася Дженніфер Брейді. Після двох відмов у посів увійшли Паула Бадоса і Дарина Касаткіна, що займають 33-тє і 34-е місця відповідно.

Раніше, Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні.