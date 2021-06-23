Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у другому колі трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.
Українка поступилася Єлені Рибакіні. Матч тривав одну годину 40 хвилин. Світоліна виконала 4 ейси та припустилася трьох подвійних помилок.
Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
22 червня, перше коло
Єлена Рибакіна (Казахстан) - Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 7:6 (7:3)
Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.