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Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні

Сьогодні 17:24 380 1
Матч тривав одну годину 40 хвилин
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна зазнала поразки у другому колі трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

Українка поступилася Єлені Рибакіні. Матч тривав одну годину 40 хвилин. Світоліна виконала 4 ейси та припустилася трьох подвійних помилок.

Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
22 червня, перше коло

Єлена Рибакіна (Казахстан) - Еліна Світоліна (Україна) 6:4, 7:6 (7:3)

Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.

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