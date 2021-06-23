Джокович виступить на Олімпіаді у Токіо

Джерело - Чемпіон.
Новак Джокович з 24 липня по 1 серпня представить Сербію на Олімпійських іграх в Токіо.
Про це повідомляє пресслужба асоціація тенісу Сербії.
Новак Джоковіч на останній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в статусі першої ракетки світу в першому раунді програв майбутньому фіналісту Хуану Мартіну дель Потро.
Раніше з Олімпійських ігор в Токіо знялися сім тенісистів з ТОП-20 рейтингу АТР, включаючи Рафаеля Надаля і Домініка Тіма.
Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.