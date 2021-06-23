 Джокович виступить на Олімпіаді у Токіо | Теніс | Champion.com.ua
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України зіграє з Швецією
Сьогодні 00:03 851 1
Німеччина ледь не програла Угорщині. Завершився груповий етап Євро-2020
Вчора 23:58 308
Євро-2020. Португалія - Франція 2:2 Як це було
Вчора 23:57 4393
Цуренко перемогла Мур у кваліфікації Вімблдону
Вчора 21:55 236
Іспанія знищила Словаччину, Швеція здолала Польщу на Євро-2020
Вчора 20:55 1018
Збірна України вийшла у плей-оф Євро-2020
Вчора 20:54 5227 8
Збірна України програла Португалії у відборі на ЧС-2021
Вчора 20:25 1510
Марченко програв Макдональду у кваліфікації Вімблдону
Вчора 20:09 225 1
Світоліна програла Рибакіній на турнірі в Істборні
Вчора 17:24 686 1
Бондаренко переграла Мінеллу у кваліфікації Вімблдону
Вчора 16:39 306
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України
Пропускаємо. Збірна Австрії виходить вперед у матчі проти України Valeriy Ruchka
21.06.2021 19:41 779
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
21.06.2021 16:16 769
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
21.06.2021 15:12 1741
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
21.06.2021 14:07 6348 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
21.06.2021 13:30 686
Прямі трансляції
Навколо спорту

Джокович виступить на Олімпіаді у Токіо

Вчора 23:25 128 0
Перша ракетка світу їде за золотом
Джокович виступить на Олімпіаді у Токіо
#Джокович

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович з 24 липня по 1 серпня представить Сербію на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба асоціація тенісу Сербії.

Новак Джоковіч на останній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в статусі першої ракетки світу в першому раунді програв майбутньому фіналісту Хуану Мартіну дель Потро.

Раніше з Олімпійських ігор в Токіо знялися сім тенісистів з ТОП-20 рейтингу АТР, включаючи Рафаеля Надаля і Домініка Тіма.

Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.

Коментарі ()