Джокович виступить на Олімпіаді у Токіо

Перша ракетка світу їде за золотом

Джерело - Чемпіон.

Новак Джокович з 24 липня по 1 серпня представить Сербію на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це повідомляє пресслужба асоціація тенісу Сербії.

Новак Джоковіч на останній Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в статусі першої ракетки світу в першому раунді програв майбутньому фіналісту Хуану Мартіну дель Потро.

Раніше з Олімпійських ігор в Токіо знялися сім тенісистів з ТОП-20 рейтингу АТР, включаючи Рафаеля Надаля і Домініка Тіма.

Нагадаємо, Світоліна отримала четвертий номер посіву на Вімблдоні.