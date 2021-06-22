 Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні | Теніс | Champion.com.ua
Збірна України програла Австрії на Євро-2020
Вчора 20:52 12959 44
Костюк програла Севастовій на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:55 198
Збірна України на Євро-2020 вже заробила понад 10 мільйонів
Сьогодні 17:39 420
Збірна України знищила Казахстан у відборі на ЧС-2021
Сьогодні 17:24 780
Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні
Сьогодні 17:09 412 1
Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 16:55 188
Програвати можна по-різному, але не можна поступатися в бажанні: головні висновки матчу Україна - Австрія
Сьогодні 15:28 688
Стали відомі суперники Динамо на зборах у Швейцарії
Сьогодні 13:27 1295
Шахтар оголосив про перехід Марлона
Сьогодні 13:04 571
Євро-2020. Португалія - Франція: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:44 1226
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020
Шевченко у ТОП-10 найкращих тренерів на Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 16:16 720
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією
Дружини футболістів збірної України записали відеозвернення перед грою з Австрією Андрій Твердохліб
Вчора 15:12 1664
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр
Гол збірної України в ворота Північної Македонії - справжній шедевр Андрій Твердохліб
Вчора 14:07 6220 4
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця
Фото дня. Наймолодшому вболівальнику збірної України на Євро-2020 трохи більше місяця Андрій Твердохліб
Вчора 13:30 606
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом
Респект дня. Українські та австрійські фанати весело проводять час разом Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 632
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років!
ВІДЕО. Легендарному пенальті Антоніна Паненки - 45 років! Андрій Твердохліб
20.06.2021 23:02 17892 1
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України
Ескадра в синьо-жовтих тонах: у Австрії остерігаються збірну України Стас Лысак
20.06.2021 22:33 1111
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна
Австрійські фанати натхненно заспівали славнозвісний хіт про Путіна Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:21 2177
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика
Відео дня. Гол Роналду в ворота Німеччини - справжня фантастика Андрій Твердохліб
20.06.2021 22:07 26512
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька
Наймиліше відео дня. Родина Сергія Сидорчука привітала футболіста з днем батька Андрій Твердохліб
20.06.2021 21:35 549
Прямі трансляції
Навколо спорту

Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні

Сьогодні 17:09 412 1
Матч тривав 2 години 20 хвилин
Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у першому колі трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

Українка здолала іспанку Паулу Бадосу Хільберт. Матч тривав 2 години 20 хвилин. Світоліна виконала 4 ейси та припустилася 6 подвійних помилок.

Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
22 червня, перше коло

Еліна Світоліна (Україна) - Паула Бадоса Хільберт (Іспанія) 4:6, 6:1, 7:6 (7:1)

Раніше, Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону.

Коментарі ()