Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула перемогу у першому колі трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.
Українка здолала іспанку Паулу Бадосу Хільберт. Матч тривав 2 години 20 хвилин. Світоліна виконала 4 ейси та припустилася 6 подвійних помилок.
Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
22 червня, перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Паула Бадоса Хільберт (Іспанія) 4:6, 6:1, 7:6 (7:1)
Раніше, Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону.