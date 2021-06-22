Костюк програла Севастовій на турнірі в Істборні

Матч тривав 2 години 2 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки у першому колі трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

Українка поступилася латвійці Анастасії Севастовій. Матч тривав 2 години 2 хвилини. Костюк виконала 3 ейси та припустилася 4 подвійних помилок.

Viking International Eastbourne - WTA500

Істборн (Велика Британія)

Призовий фонд $565,530

22 червня, перше коло

Анастасія Севастова (Латвія) - Марта Костюк (Україна) 6:1, 6:7 (6:8), 6:4

Раніше, Світоліна на характері здолала іспанку на турнірі в Істборні.