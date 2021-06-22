Марченко переміг італійця у кваліфікації Вімблдону

Українець виграв чвертьфінальний матч відбіркового турніру

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Марченко переміг італійця Лоренцо Джустіно у чвертьфіналі кваліфікації Вімблдону.

Українець переміг у двох сетах. Матч тривав 1 годину 51 хвилину.

Марченко виконав 1 ейс, зробив три подвійних помилок та використав 2 із 8 брейк-пойнти.

Далі у Іллі за сіткою другий сіяний американець Маккензі Макдональд (№108 ATP) або бельгієць Кіммер Коппеянс (№191 ATP).

Wimbledon - Grand Slam

Вімблдон (Велика Британія)

Призовий фонд £35,016,000

Кваліфікація

21 червня, 1/4 фіналу

Ілля Марченко (Україна) - Лоренцо Джустіно (Італія) 7:5, 7:6(2)

Раніше, Козлова потрапила до основної сітки Вімблону.