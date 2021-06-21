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Козлова потрапила до основної сітки Вімблону

Сьогодні 16:56 178 0
Українка стартує з основної сітки великого змагання
Козлова потрапила до основної сітки Вімблону
#Козлова

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Катерина Козлова увійшла в список учасниць основної сітки трав'яного турніру Вімблдон.

Про це повідомляє ВТУ.

Спочатку Катерина перебувала в альтернативному списку, але пройшла по захищеному рейтингу після того, як з турніру знялася Кірстен Фліпкенс.

Козлова у четвертий раз зіграє в основній сітці турніру.

В основній сітці заявлені українки Еліна Світоліна і Марта Костюк, а також Даяна Ястремська, проте вона відсторонена від турнірів через допінг.

Нагадаємо, Світоліна і Костюк зіграють разом у парному розряді на турнірі в Істборні.

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