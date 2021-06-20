Світоліна і Костюк зіграють разом у парному розряді на турнірі в Істборні

Джерело - Чемпiон.

Українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк зіграють разом у парному розряді на престижних трав'яних змаганнях категорії WTA 500 в Істборні.

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На старті турніру українська пара зустрінеться з чилійсько-американським тандемом Алекса Гуарачі/Дезіре Кравчик, посіяним під третім номером.

Також в парній сітці зіграє і Людмила Кіченок. Людмила в дуеті з японкою Макото Ніномією на старті зіграє з володарками wild card Самантою Стосур (Австралія) і Коко Вандевей (США).

Відзначимо, що Світоліна і Костюк також зіграють і в одиночному розряді.