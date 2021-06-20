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Костюк переграла Чжан у кваліфікації турніру в Істборні

Сьогодні 15:49 236 0
Матч тривав одну годину 43 хвилини
Костюк переграла Чжан у кваліфікації турніру в Істборні
#Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№65 WTA) подолала кваліфікацію в рамках трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

У фіналі відбору українка здолала першу сіяну Чжан Шуай з Китаю (№36 WTA). Матч тривав одну годину 43 хвилини. Костюк виконала 5 ейсів та припустилася 4 подвійних помилок.

Раніше, у півфіналі кваліфікації турніру Марта Костюк у двох сетах обіграла британку Саманту Маррей.

Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
Кваліфікація
20 червня, фінал

Марта Костюк (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 4:6, 6:4, 6:0

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