Костюк переграла Чжан у кваліфікації турніру в Істборні

Матч тривав одну годину 43 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк (№65 WTA) подолала кваліфікацію в рамках трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.

У фіналі відбору українка здолала першу сіяну Чжан Шуай з Китаю (№36 WTA). Матч тривав одну годину 43 хвилини. Костюк виконала 5 ейсів та припустилася 4 подвійних помилок.

Раніше, у півфіналі кваліфікації турніру Марта Костюк у двох сетах обіграла британку Саманту Маррей.

Viking International Eastbourne - WTA500

Істборн (Велика Британія)

Призовий фонд $565,530

Кваліфікація

20 червня, фінал

Марта Костюк (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 4:6, 6:4, 6:0