Костюк переграла Чжан у кваліфікації турніру в Істборні

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк (№65 WTA) подолала кваліфікацію в рамках трав'яного турніру WTA 500 в британському Істборні.
У фіналі відбору українка здолала першу сіяну Чжан Шуай з Китаю (№36 WTA). Матч тривав одну годину 43 хвилини. Костюк виконала 5 ейсів та припустилася 4 подвійних помилок.
Раніше, у півфіналі кваліфікації турніру Марта Костюк у двох сетах обіграла британку Саманту Маррей.
Viking International Eastbourne - WTA500
Істборн (Велика Британія)
Призовий фонд $565,530
Кваліфікація
20 червня, фінал
Марта Костюк (Україна) - Чжан Шуай (Китай) 4:6, 6:4, 6:0