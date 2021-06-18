Осака пропустить Вімблдон

Тенісистка виступить на Олімпійських іграх

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка світу, японська тенісистка, Наомі Осака прийняла рішення пропустити майбутній розіграш Вімблдону.

Про це повідомляє журналіст The Times Стюарт Фрейзерю

Однак Осака буде готова до Олімпіади і дуже хоче зіграти перед домашніми трибунами.

Раніше Осака знялася з Ролан Гаррос. До старту турніру вона заявила, що не даватиме інтерв'ю по ходу змагань, щоб звернути увагу на проблему ігнорування ментального здоров'я спортсменів. Організатори піддали її рішення критиці, вказавши на те, що спілкування зі ЗМІ є прямим обов'язком Наомі. Японка стримала обіцянку і після перемоги в першому колі не з'явилася на післяматчеву пресконференцію, за що була оштрафована на $ 15 тис. 31 травня Осака оголосила про зняття з турніру.

Нагадаємо, Надаль знявся з Вімблдону і не зіграє на Олімпіаді.