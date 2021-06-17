Надаль знявся з Вімблдону і не зіграє на Олімпіаді

Іспанський тенісист Рафаель Надаль прийняв рішення знятися з майбутнього Вімблдону, а також відмовився від участі на Олімпійських іграх в Токіо.

Про це заявив сам спортсмен.

"Я прийняв рішення не виступати в цьому році на Вімблдоні і на Олімпійських іграх в Токіо. Таке рішення приймати завжди нелегко, але, прислухавшись до свого організму і обговоривши ситуацію з командою, я зрозумів, що так буде правильно.

Моя мета - продовжити кар'єру і продовжувати робити те, що мене радує - виступати на найвищому рівні і боротися для досягнення професійних і особистих цілей на змаганнях ТОП-рівня. Той факт, що між Ролан Гаррос і Вімблдоном всього два тижні, не полегшує завдання відновлення мого організму після виснажливої ​​грунтового сезону. Я два місяці прикладав величезних зусиль і приймав рішення, оцінюючи середньо- і довгострокову перспективу.

Профілактика будь-яких зайвих навантажень - дуже важливий фактор на даному етапі моєї кар'єри. Тільки так я можу продовжити боротися за титули на турнірах найвищого рівня. Особливо мені хотілося б звернутися до вболівальників з усього світу, а також з Великобританії і Японії зокрема.

Олімпійські ігри завжди багато значили для мене, вони були пріоритетом для мене як спортсмена. У мене була можливість тричі відчути дух Олімпійських ігор і бути прапороносцем моєї країни", - зазначив Надаль.