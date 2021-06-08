Костюк: Цього року дійсно можу виграти Grand Slam

Українська тенісистка Марта Костюк (81) пояснила поразку у четвертому колі Ролан Гаррос проти Іги Швьонтек (9) із Польщі.

Про це розповів сам тенісистка.

"Чи показала я все, що могла? Якщо глобально говорити про матч, то він дійсно вийшов класним. Єдине, чого мені не вистачило, - це досвіду. Іга все-таки на рік старша, вона рік відіграла стабільно, не знаю, скільки саме матчів, але це відчувалося. Особливо на важливих моментах, на яких або я програла, або вона забила, або я не дограла. Різниця була лише в досвіді. Я дуже задоволена турніром, я не буду картати себе за цю поразку. Все було дуже близько, кілька розіграшів всі вирішили, попри те, що матч пройшов в двох сетах. Але це гра і такі матчі - це те, чому я граю в теніс. Для мене було дуже важливо зрозуміти, на якому рівні я сьогодні знаходжуся, над чим ще мені треба працювати.

Я це чітко побачила, я вважаю, що в цьому році дійсно можливо виграти Grand Slam. Я щиро це кажу, щиро в це вірю, просто я дуже сподіваюся, що мені вистачить здоров'я і правильної підготовки, щоб це сталося. В цілому це була класна гра, але вийшло, як вийшло", - розповіла Костюк.