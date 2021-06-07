 Костюк програла Швьонтек в 1/8 фіналу Roland Garros | Теніс | Champion.com.ua
Костюк програла Швьонтек в 1/8 фіналу Roland Garros
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Костюк програла Швьонтек в 1/8 фіналу Roland Garros

Вчора 23:42 391 1
Матч тривав 1 годину та 33 хвилин
Костюк програла Швьонтек в 1/8 фіналу Roland Garros
#Костюк, #Швьонтек

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (81) в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції - Roland Garros зіграла проти чинної чемпіонки турніру Іги Швьонтек (9) із Польщі.

Українка зазнала поразки у двох сетах.

Матч тривав 1 годину та 33 хвилин. За час Костюк 2 рази подала на виліт, допустила 4 подвійних помилок та використала 2 з 7 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
1/8 фіналу, 7 червня

Іга Швьонтек - Марта Костюк 6:3, 6:4

Нагадаємо, що у третьому колі турніру Марта Костюк розгромила росіянку Грачову (6:1, 6:2).

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