Сізікову підозрюють в участі в матчі з фіксованим результатом

У Парижі арештована 26-річна російська тенісистка Яна Сізікова.

Про це повідомляє пресслужба Roland Garros.

Її підозрюють в участі в матчі з фіксованим результатом.

У матчі першого кола в парному розряді вона разом з співвітчизницею Катериною Александровою програла Айлі Томлянович і Сторм Сандерс.

В її готельному номері був проведений обшук. Її підозрюють в участі у договірному матчі, який Сізікова провела на Roland Garros в минулому році.

Тоді букмекери звернули увагу антикорупційних структур на підозріло високі ставки на певні моменти в матчі першого кола, а саме на п'ятий гейм другого сету, в якому росіянка допустила дві подвійні помилки. Той гейм тенісистки програли всуху.

Нагадаємо, Костюк поступилась на старті парного турніру Roland Garros.