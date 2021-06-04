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Костюк: Вірю у перемогу на Grand Slam

Вчора 23:54 283 0
Костюк: Вірю у перемогу на Grand Slam
Костюк: Вірю у перемогу на Grand Slam
#Костюк

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Марта Костюк (81) вірить у перемогу на турнірі Grand Slam.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Чи бачу я себе переможницею турніру Grand Slam? Багато тенісисток можуть виграти Grand Slam. У мене немає такого сильного почуття, що я можу перемогти, але зараз я просто добре себе почуваю і вірю, що все можливо.

У моїй голові немає такої єдиної мети, що я зобов'язана виграти, так я і не в тому положенні, щоб говорити, мовляв, так, я готова вигравати титул зараз або в цьому році. Я буду намагатися зробити все, що в моїх силах. Для мене це найголовніше. Поруч зі мною є люди, які мене підтримують і вірять в мене. Я буду намагатися з кожним днем ​​вірити в свої сили все більше і більше, побачимо, що буде", - відзначила Костюк.

Раніше, визначилась суперниця Костюк на Ролан Гаррос.

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