Світоліна оцінила старт на Ролан Гаррос

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила перемогу над 17-річною француженкою Осеан Бабель (1111).

Про це розповіла сам тенісистка.

"По-перше, я рада, що змогла зіграти матч на цій арені, що відкривала тут ігровий день. Сьогодні чудова погода, на трибунах є уболівальники. І подвійно приємно через те, що я виграла цей матч.

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Що б я порадила свій 17-річної суперниці? Потрібен досвід, звичайно ж. Думаю, вона вперше грала на такому корті, це був її перший матч в основі на турнірах Grand Slam і тут ще твоя перша суперниця - це шоста ракетка світу. Це дуже важко. Я пам'ятаю себе в такій же ситуації, як сильно я нервувала. Вона відмінно показала себе, у другому сеті заграла активніше і тим самим ускладнила мені завдання", - розповіла Світоліна.