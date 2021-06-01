 Світоліна оцінила старт на Ролан Гаррос | Теніс | Champion.com.ua
Світоліна з боями виграла стартовий матч на Ролан Гаррос
Сьогодні 14:28 728 2
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 13:04 10475
Маліновському необхідна операція
Сьогодні 12:43 1150
Зозуля покинув Альбасете
Сьогодні 12:12 632
Усик: Я готовий битися з усіма
Сьогодні 10:55 555
Відомому журналісту погрожують фізичною розправою за пост у Фейсбуці
Сьогодні 09:38 725 1
Розклад матчів чемпіонату світу з хокею
Вчора 23:56 14631
Шевченко: Миколенко може грати в Італії
Вчора 23:24 644
Костюк перемогла Мугурусу у першому колі Ролан Гаррос
Вчора 22:06 2455
Ярославський: Швидко пролетимо Першу лігу, а там УПЛ і єврокубки
Вчора 16:55 1322 1
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1 VBET Ставка 2000 На сайт
2 Parimatch 2500 На сайт
3 3000 На сайт
4 1500 На сайт
5   2200 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
29.05.2021 17:29 31417 12
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями
Відео дня. Партнери по збірній привітали Миколенка... яйцями Андрій Твердохліб
29.05.2021 15:48 805 1
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 22 Максим Буйдин
29.05.2021 14:20 2567
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2021 14:17 5203
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця
Дівчина дня. Ярослава Магучіх взяла участь у фотосесії для відомого глянця Андрій Твердохліб
29.05.2021 13:09 3200
Прямі трансляції
Навколо спорту

Світоліна оцінила старт на Ролан Гаррос

Сьогодні 15:11 344 0
Еліна Світоліна прокоментувала перший матч на Ролан Гаррос
Світоліна оцінила старт на Ролан Гаррос
#Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Перша ракетка України Еліна Світоліна оцінила перемогу над 17-річною француженкою Осеан Бабель (1111).

Про це розповіла сам тенісистка.

"По-перше, я рада, що змогла зіграти матч на цій арені, що відкривала тут ігровий день. Сьогодні чудова погода, на трибунах є уболівальники. І подвійно приємно через те, що я виграла цей матч.

Актуально: Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію

Що б я порадила свій 17-річної суперниці? Потрібен досвід, звичайно ж. Думаю, вона вперше грала на такому корті, це був її перший матч в основі на турнірах Grand Slam і тут ще твоя перша суперниця - це шоста ракетка світу. Це дуже важко. Я пам'ятаю себе в такій же ситуації, як сильно я нервувала. Вона відмінно показала себе, у другому сеті заграла активніше і тим самим ускладнила мені завдання", - розповіла Світоліна.

Коментарі ()