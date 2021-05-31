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Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію

Сьогодні 10:41 110513
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 31 травня 2021 року.

У першій десятці не відбулося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська втратила одну позицію і тепер займає 38-е місце. 

У чемпіонській гонці Світоліна втратила одну позицію і наразі перша ракетка України - 10-та.

Рейтинг WTA
31 травня 2021
     
Ешлі Барті (Австралія) 10175
2 Наомі Осака (Японія) 7461
Симона Халеп (Румунія) 6520
4 Арина Соболенко (Білорусь) 6195
Софія Кенін (США) 5865
6 Еліна Світоліна (Україна) 5835

Б'янка Андреєску (Канада)

 5325
Серена Вільямс (США) 4821
9 (15) Іга Свьонтек (Польща) 4435
10 (9) Кароліна Плішкова (Чехія) 4345

38 (37)

 Даяна Ястремська Україна) 1765
81 (80) Марта Костюк (Україна) 1000
129 (130)  Катеріна Завацька (Україна) 634

139 (140)

 Ангеліна Калініна (Україна)

583

 140 (141)

 Леся Цуренко (Україна)

582
159 (158) Катерина Козлова (Україна)  501
209 (208)  Дар’я Снігур (Україна)

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