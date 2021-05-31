Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 31 травня 2021 року.
У першій десятці не відбулося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.
Даяна Ястремська втратила одну позицію і тепер займає 38-е місце.
У чемпіонській гонці Світоліна втратила одну позицію і наразі перша ракетка України - 10-та.
Рейтинг WTA
31 травня 2021
|1
|Ешлі Барті (Австралія)
|10175
|2
|Наомі Осака (Японія)
|7461
|3
|Симона Халеп (Румунія)
|6520
|4
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6195
|5
|Софія Кенін (США)
|5865
|6
|Еліна Світоліна (Україна)
|5835
|7
|
Б'янка Андреєску (Канада)
|5325
|8
|Серена Вільямс (США)
|4821
|9 (15)
|Іга Свьонтек (Польща)
|4435
|10 (9)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|4345
|
38 (37)
|Даяна Ястремська Україна)
|1765
|81 (80)
|Марта Костюк (Україна)
|1000
|129 (130)
|Катеріна Завацька (Україна)
|634
|
139 (140)
|
Ангеліна Калініна (Україна)
|
583
|
140 (141)
|
Леся Цуренко (Україна)
|
582
|159 (158)
|Катерина Козлова (Україна)
|501
|209 (208)
|Дар’я Снігур (Україна)
|
335