Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Ястремська втратила одну позицію

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг станом на 31 травня 2021 року.

У першій десятці не відбулося змін. Найкраща з українок Еліна Світлина залишилася на шостій сходинці рейтингу.

Даяна Ястремська втратила одну позицію і тепер займає 38-е місце.

У чемпіонській гонці Світоліна втратила одну позицію і наразі перша ракетка України - 10-та.

Рейтинг WTA

31 травня 2021