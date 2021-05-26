Марченко з боями пробився у фінал кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Ілля Марченко (161) обіграв росіянина Андрія Кузнєцову (448) у кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції.
Матч тривав 2 години та 3 хвилини. Марченко 6 разів подав на виліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 3 з 19 брейк-пойнтів.
У фіналі кваліфікації українець зустрінеться з тенісистом з Нідерландів Ботіком Ван Де Зандсхулпом (154).
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/2 фіналу
26 травня
Ілля Марченко - Андрій Кузнєцов 3:6, 6:4, 6:3
Раніше, Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос.