Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос

Поєдинок тривав 3 години та 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко переміг канадця Брейдена Шнура у затяжному поєдинку першого кола у відборі на Відкритому чемпіонаті Франції.

Суперники провели на корті 3 години та 5 хвилин.

У другій партії українець пішов з матчбола, після чого і у вирішальному сеті канадець не скористався своєю перевагою (двічі вів із брейком).

З рахунку 2:4 Марченко виграв чотири гейми поспіль і оформив путівку до другого раунду кваліфікації.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Кваліфікація, 1/4 фіналу

24 травня

Ілля Марченко (Україна) - Брейден Шнур (Канада) 6:7 (5), 7:5, 6:4

Нагадаємо, у відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України.