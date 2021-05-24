 Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос | Теніс | Champion.com.ua
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Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос

Вчора 22:30 258 0
Поєдинок тривав 3 години та 5 хвилин
Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос
#Марченко, #Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Ілля Марченко переміг канадця Брейдена Шнура у затяжному поєдинку першого кола у відборі на Відкритому чемпіонаті Франції.

Суперники провели на корті 3 години та 5 хвилин.

У другій партії українець пішов з матчбола, після чого і у вирішальному сеті канадець не скористався своєю перевагою (двічі вів із брейком).

З рахунку 2:4 Марченко виграв чотири гейми поспіль і оформив путівку до другого раунду кваліфікації.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
24 травня

Ілля Марченко (Україна) - Брейден Шнур (Канада) 6:7 (5), 7:5, 6:4

Нагадаємо, у відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України.

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