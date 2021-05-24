Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Ілля Марченко переміг канадця Брейдена Шнура у затяжному поєдинку першого кола у відборі на Відкритому чемпіонаті Франції.
Суперники провели на корті 3 години та 5 хвилин.
У другій партії українець пішов з матчбола, після чого і у вирішальному сеті канадець не скористався своєю перевагою (двічі вів із брейком).
З рахунку 2:4 Марченко виграв чотири гейми поспіль і оформив путівку до другого раунду кваліфікації.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
24 травня
Ілля Марченко (Україна) - Брейден Шнур (Канада) 6:7 (5), 7:5, 6:4
Нагадаємо, у відборі Ролан Гаррос зіграють восьмеро представників України.