Калініна обіграла росіянку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася в півфінал кваліфікації Ролан Гаррос.
У матчі першого кола відбору дівчина обіграла росіянку Марину Мельникову.
Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За час матчу Калініна реалізувала сім брейк-пойнтів з 11, зробила одну подачу навиліт і допустила одну подвійну помилку.
У другому раунді кваліфікації Ангеліна зіграє з француженкою Луаз Буассон.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Кваліфікація, 1/4 фіналу
24 травня
Ангеліна Калініна – Марина Мельнікова 7:5, 6:1
Раніше, Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос.