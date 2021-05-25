Калініна обіграла росіянку на старті кваліфікації Ролан Гаррос

Калініна продовжує боротьбу на турнірі

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася в півфінал кваліфікації Ролан Гаррос.

У матчі першого кола відбору дівчина обіграла росіянку Марину Мельникову.

Матч тривав 1 годину 25 хвилин. За час матчу Калініна реалізувала сім брейк-пойнтів з 11, зробила одну подачу навиліт і допустила одну подвійну помилку.

У другому раунді кваліфікації Ангеліна зіграє з француженкою Луаз Буассон.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Кваліфікація, 1/4 фіналу

24 травня

Ангеліна Калініна – Марина Мельнікова 7:5, 6:1

Раніше, Марченко здобув першу перемогу на кваліфікації Ролан Гаррос.